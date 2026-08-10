Maroc : les plaques d’immatriculation changent de format

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé l’harmonisation du modèle et des dimensions des plaques d »immatriculation des véhicules, utilisées aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger, à la faveur d’une décision du ministre du Transport et de la Logistique.

La décision, portant le numéro 640.26 modifiant et complétant la décision du ministre de l’Équipement et du Transport n°2711.10 du 29 septembre 2010 relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, a été publiée le 3 août 2026 au Bulletin officiel n°7531, indique un communiqué de la NARSA.

Cette mesure vise à remédier aux problématiques pratiques liées aux différences entre le modèle de plaque utilisé lors de la circulation internationale et celui en vigueur sur le territoire national, en uniformisant la forme et les dimensions des plaques d’immatriculation.

Les plaques actuellement en circulation pourront continuer à être utilisées jusqu’à la première opération de transfert de propriété pour les véhicules immatriculés dans la série normale et portant des plaques dépourvues de caractères latins, conformément aux spécifications en vigueur pour la circulation au Maroc.

Pour les véhicules de la série normale utilisés dans la circulation internationale et portant des caractères latins ainsi que le signe distinctif du Royaume “MA” séparé de la plaque, les anciennes plaques resteront valables jusqu’au 31 décembre 2026.

La NARSA souligne, par ailleurs, que le nouveau modèle unifié est adopté depuis la date de publication de la décision pour toute opération portant sur l’immatriculation d’un véhicule acquis au Maroc ou importé de l’étranger, qu’il soit neuf ou d’occasion.

Elle appelle l’ensemble des fabricants de plaques d’immatriculation à se conformer aux dispositions de la décision n°640.26 et à respecter strictement la forme, les dimensions et les caractéristiques des différents composants des nouvelles plaques.

S.L