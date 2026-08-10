Météo Maroc: pluies et temps chaud ce lundi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 10 août 2026:

– Temps chaud sur le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes et assez chaud sur la vallée de Moulouya, le Nord de l’Oriental, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, Rhamna et l’intérieur du Souss.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses et risque de grêle sur l’Atlas et ses plaines ouest voisines, le Sud-est, l’Oriental, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas nocturnes sur les plaines nord et centres et près des côtes sud, avec formations brumeuses, par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est, le Nord-est et le Sud des provinces sud, la vallée de Moulouya, l’intérieur du Souss et de Chiadma, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et sur l’intérieur des provinces sud, et de 20/26°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Mohammedia et peu agitée à agitée au Sud de Mohammedia.

S.L.