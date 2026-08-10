Immigration irrégulière: Fnideq sous haute surveillance

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Les autorités de Fnideq ont renforcé leurs patrouilles et leurs opérations sur le terrain afin de faire face à la multiplication des tentatives d’émigration irrégulière vers le préside occupé de Sebta.

Ces nouvelles mesures comprennent la fermeture et la sécurisation du principal accès côtier récemment utilisé pour rejoindre la mer. L’objectif est de barrer la route aux réseaux organisant les traversées clandestines et aux candidats à l’émigration.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie préventive menée par les services compétents dans la région. Celle-ci vise non seulement à lutter contre l’émigration irrégulière, mais également à préserver l’ordre public et à assurer la sécurité des habitants.

H.M.