Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche 9 août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 09 août 2026:

– Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’intérieur des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya et les plaines de Tadla.

– Averses orageuses avec risque de grêle sur l’Atlas et ses versants est.

– Ondées éparses sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, les côtes Centre, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

– Température en hausse sur la rive méditerranéenne, le Sud-Est et l’extrême sud du pays, et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord de Mohammedia, ainsi que peu agitée à agitée au Sud.

S.L