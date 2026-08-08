Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche 9 août
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 09 août 2026:
– Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, l’intérieur des provinces sahariennes, la vallée de Moulouya et les plaines de Tadla.
– Averses orageuses avec risque de grêle sur l’Atlas et ses versants est.
– Ondées éparses sur l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, les côtes Centre, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.
– Température en hausse sur la rive méditerranéenne, le Sud-Est et l’extrême sud du pays, et en baisse partout ailleurs.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord de Mohammedia, ainsi que peu agitée à agitée au Sud.
S.L