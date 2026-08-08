Tanger : des morts et des blessés dans une violente collision

Deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées dans un grave accident de la circulation survenu ce samedi matin dans le quartier de Harrarine, à Tanger.

Une source informée a indiqué à Le Site info qu’un petit taxi est entré en collision avec trois véhicules utilitaires. D’importants dégâts matériels ont été provoqués, précise-t-on.

Alertés, les services de police et les éléments de la Protection civile se sont rendus sur les lieux. Les dépouilles des deux victimes ont été transférées à la morgue, tandis que les blessés ont été évacués vers l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires.

Sur instructions du parquet compétent, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident et établir les responsabilités.

H.M.