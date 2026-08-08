Nouvelle vague de chaleur attendue cette semaine en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Une nouvelle poussée de très fortes chaleurs est attendue en France au cours de la semaine prochaine, avec une extension de l’épisode caniculaire vers le nord du pays et des températures pouvant atteindre localement 40°C, selon les prévisions météorologiques publiées samedi.

Après un relatif répit dans certaines régions, la chaleur devrait se renforcer dès le début de la semaine du 10 août.

La situation devrait toutefois évoluer progressivement à partir de jeudi, avec une baisse des températures dans plusieurs régions sous l’effet d’une dégradation orageuse.

Cette nouvelle séquence intervient alors que la France connaît déjà un été marqué par des épisodes de chaleur répétés.

Selon Météo-France, une 54e vague de chaleur nationale, la troisième de l’été, a débuté le 28 juillet.

L’organisme rappelle que les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents, plus longs et plus intenses avec le réchauffement climatique.