Grève des éboueurs à Taza: les habitants affichent leur indignation (VIDEO)

Rédaction N15 septembre 2025 - 17:30

Les habitants de Taza ont exprimé leur colère et leur indignation face à la prolifération des déchets et aux mauvaises odeurs qui envahissent la ville, suite à une grève des éboueurs.

Hassan Arid, président de l’Association marocaine des droits de l’Homme à Taza, a déclaré à Le Site info que plusieurs rues de la ville sont désormais envahies par les ordures en raison de la grève.

Et d’ajouter que les agents de propreté ont observé ce mouvement de protestation à cause du retard dans le versement de leurs salaires, un problème qui coïncide avec la rentrée scolaire.

