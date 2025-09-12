Maroc
Taza : la nouvelle gare ferroviaire officiellement inaugurée (VIDEO)

Rédaction M12 septembre 2025 - 17:12

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, ont donné, hier jeudi, le coup d’envoi officiel de la nouvelle gare ferroviaire de Taza.

Une enveloppe budgétaire globale de 50 millions de dirhams a été allouée à la réalisation de cette gare. Abdessamad Kayouh a souligné que l’inauguration de la gare de Taza s’inscrit dans le cadre de la politique éclairée du roi Mohammed VI, visant à doter plusieurs villes émergentes de gares de nouvelle génération et à rapprocher le service ferroviaire des citoyens.

Le responsable gouvernemental a également annoncé l’imminente finalisation de l’étude relative à la ligne ferroviaire reliant Oujda à Rabat, ainsi que la conversion des trains thermiques en trains électriques de nouvelle génération, plus rapides et plus confortables pour les voyageurs, horizon 2029.


