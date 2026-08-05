M’rirt : des habitants manifestent contre la pénurie d’eau

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Des habitants du quartier Aït Mou, à M’rirt, dans la province de Khénifra, sont descendus dans la rue pour dénoncer la grave pénurie d’eau qui touche leurs foyers, en pleine vague de chaleur qui frappe la région.

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant les conditions difficiles imposées par cette crise de l’eau, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition de ce mercredi.

Contacté par le journal, un représentant des protestataires a jugé incompréhensible que les habitants de M’rirt soient confrontés à une telle pénurie alors que la ville est située dans une région réputée pour l’abondance de ses ressources en eaux souterraines. Il a qualifié cette situation de « hogra » (sentiment d’injustice et de mépris), estimant que priver la population de son droit à l’eau, dans le silence des autorités, est une situation injustifiable.