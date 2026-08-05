Opération Marhaba 2026 : La Fondation Hassan II ouvre son centre d’accueil pour les MRE

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2026, La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger a ouvert, à l’instar des années précédentes, un centre d’accueil du 10 juin au 15 septembre 2026, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, au siège de la Fondation sis au 67 boulevard Ibn Sina, Agdal, Rabat.

Ce centre assure une écoute, un accompagnement et un suivi des requêtes formulées par les Marocains résidant à l’étranger et leur permet une interaction directe avec des cadres spécialisés de la Fondation dans le domaine juridique. En plus, des représentants de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (services de la conservation foncière et de la cartographie) et de la Direction Générale des Impôts sont présents sur place. Une liaison à distance avec l’Administration des douanes et impôts indirects est maintenue.

Pour contribuer à renformer la proximité avec les Marocains résidant à l’étranger, les différents pôles de la Fondation demeurent joignables par téléphone et par courrier électronique, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Voir flyer Centre d’accueil.