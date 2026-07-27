Visas Espagne : BLS International lance un nouveau système anti-intermédiaires au Maroc

La société BLS International, chargée de la réception et du traitement des demandes de visa espagnol au Maroc, a annoncé la mise en place d’un nouveau système d’accès à ses centres de Casablanca, Rabat et Tanger. Cette initiative vise à améliorer la qualité des services et à réduire les délais d’attente.

Cette mesure entend également lutter contre les intermédiaires qui monopolisent les rendez-vous avant de les revendre à des prix élevés.

Dans un communiqué, BLS International explique vouloir « garantir l’égalité d’accès, la transparence et la cohérence des services », grâce à de nouveaux outils de contrôle et de surveillance.

À travers ce dispositif, l’entreprise souhaite reprendre le contrôle du système de prise de rendez-vous, longtemps perturbé par des réservations abusives et l’intervention de réseaux de revendeurs. L’objectif est de rendre l’accès aux créneaux plus équitable et plus sécurisé pour les demandeurs.

Concrètement, plusieurs mécanismes ont été déployés afin d’empêcher les robots et les réseaux organisés d’accaparer les rendez-vous. Le système repose notamment sur une architecture de sécurité à plusieurs niveaux, combinant un test CAPTCHA, une authentification par code à usage unique (OTP) envoyé par SMS et des outils de détection des comportements suspects.

Ce nouveau dispositif vise à bloquer les tentatives automatisées et à limiter les abus qui alimentent le marché parallèle de la revente de rendez-vous, une pratique qui complique souvent l’accès aux services sans passer par des intermédiaires.

BLS International indique enfin avoir mis en place des mécanismes de surveillance en temps réel afin de superviser l’attribution des rendez-vous et de garantir une expérience « plus fluide, plus fiable et plus équitable » pour l’ensemble des demandeurs.