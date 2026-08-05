Les MRE au cœur de la nouvelle stratégie d’investissement du Maroc

Le gouvernement mise sur la transformation du lien entre les Marocains du monde et leur pays d’origine, en passant d’une relation fondée essentiellement sur les transferts de fonds à un partenariat économique productif. Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, a révélé que les investissements des Marocains résidant à l’étranger représentent désormais près de 10 % de l’investissement privé total, ce qui en fait un levier essentiel pour la création de valeur et d’emplois dans les différentes régions du Royaume.

Dans une réponse à une question écrite du conseiller parlementaire Khalid Satti sur les programmes destinés à attirer les compétences marocaines établies à l’étranger, le ministre a indiqué que le gouvernement œuvre à la mise en place d’une commission thématique ainsi qu’à l’élaboration d’une feuille de route visant à accompagner les investisseurs de la diaspora. Cette démarche s’appuie notamment sur la mobilisation des Centres régionaux d’investissement (CRI) et sur la création d’une cellule dédiée à la promotion des incitations prévues par la nouvelle Charte de l’investissement.

Le ministère entend également intensifier la communication avec des milliers d’investisseurs marocains à travers le monde et organiser des tournées de promotion à l’étranger afin de mettre en relation les compétences nationales avec les grands projets structurants du Royaume. L’objectif est d’opérer une transition vers un modèle d’investissement durable avec la diaspora, en dépassant la logique traditionnelle des seuls transferts financiers.

Ces efforts ont été couronnés par l’organisation récente du Forum national de l’investissement et des Marocains du monde, tenu à Tanger, qui a réuni plus de 150 investisseurs établis dans 26 pays. Cette rencontre a constitué une étape importante pour le développement de partenariats entre les secteurs public et privé ainsi que les investisseurs de la diaspora, afin d’orienter leur épargne vers le développement territorial et local.