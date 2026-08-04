Errachidia : une secousse tellurique de magnitude 4,6 enregistrée

L’Institut national de géophysique a annoncé l’enregistrement d’une secousse tellurique, survenue ce lundi soir, d’une magnitude de 4,6 degrés sur l’échelle de Richter.

Dans un communiqué parvenu à le Site Info, l’Institut précise que l’épicentre de la secousse a été localisé dans la commune d’Assoul, relevant de la province d’Errachidia, aux coordonnées de 32,163 degrés de latitude Nord et 5,041 degrés de longitude Ouest.

La secousse s’est produite à une profondeur de 13 kilomètres, ce qui l’a rendue perceptible dans plusieurs zones avoisinantes.

Cette secousse a suscité l’inquiétude parmi les habitants de la région, sur fond de craintes quant à l’éventualité de nouvelles répliques, alors que les alertes diffusées par les applications de surveillance sismique se multiplient sur les réseaux sociaux.