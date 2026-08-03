Marché de l’emploi: ce qu’il faut retenir de la dernière enquête du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au Maroc au deuxième trimestre 2026 :

• Main d’œuvre (personnes en emploi contre revenu et les chômeurs au sens strict) : 11.764.000 personnes (+147.000 personnes en glissement trimestriel).

• Taux de participation à la main d’œuvre (part de la main d’œuvre dans la population en âge de travailler) : 42,2%.

• Volume des personnes pourvues d’un emploi contre revenu : 10.643.000 personnes (+279.000 postes d’emploi contre revenu).

• Taux d’emploi contre revenu : 38,2%.

• Secteur des « Services » : principal pourvoyeur d’emploi contre revenu, avec 5.251.000 personnes, concentrant à lui seul près de la moitié des personnes en emploi contre revenu.

• Volume du chômage strict : 1.121.000 personnes (-132.000 chômeurs).

• Main-d’œuvre potentielle : 711.000 personnes, soit 4,4% de la population hors main-d’œuvre.

• Taux de chômage strict : 9,5% (-1,3 point en glissement trimestriel).

• Quatre régions affichent des taux de participation à la main d’œuvre supérieurs à la moyenne nationale (42,2%) :

– Dakhla-Oued Eddahab (59,2%).

– Tanger-Tétouan-Al Hoceima (46,8%).

– Casablanca-Settat (46,7%)

– Marrakech-Safi (43,1%).

S.L.