Carburants au Maroc : les raisons de la nouvelle hausse des prix

A la Une

Les prix des carburants ont enregistré une nouvelle hausse ce lundi. Le litre de gasoil dépasse désormais les 14 dirhams, tandis que celui de l’essence a franchi le seuil des 15 dirhams.

Contacté par Le Site info, Jamal Zrikem, président de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-service au Maroc, a indiqué que cette augmentation était d’un dirham par litre pour les deux carburants. Le gasoil s’établit ainsi à 14,28 dirhams, contre 15,22 dirhams pour l’essence.

Cette nouvelle hausse pèse sur les bourses des ménages et des professionnels, alors que les regards restent tournés vers l’évolution des marchés internationaux de l’énergie et ses répercussions sur les prix pratiqués au Maroc.

De son côté, El Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la Samir, avait expliqué que le prix du gasoil sur le marché international était passé d’environ 7,5 à 9,4 dirhams entre la première et la seconde moitié de juillet 2026, soit une progression supérieure à 25%. En parallèle, le cours du baril de pétrole aurait augmenté de moins de 10%.

Selon lui, cette évolution s’explique notamment par les tensions géopolitiques, les perturbations affectant les voies maritimes stratégiques, les dommages causés aux installations énergétiques et le recul des stocks.

Cette flambée intervient en pleine saison estivale, marquée par une hausse des déplacements et de l’activité touristique et commerciale. Pour El Yamani, un prix du gasoil égal ou supérieur à 14 dirhams pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des Marocains et ne favorise ni le développement ni la stabilité économique. Il estime également que cette situation relance le débat sur les conséquences de la libéralisation des prix des carburants et de l’arrêt du raffinage pétrolier au Maroc

H.M.