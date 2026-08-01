Une secousse de magnitude 2 enregistrée dans la région de Meknès

Par LeSiteinfo avec MAP

Une légère secousse tellurique a été enregistrée ce matin dans les environs de Meknès, précisément au niveau de la commune de Lamhaya. D’une magnitude de 2 degrés sur l’échelle de Richter, elle n’a pas été ressentie par les habitants de la région et n’a causé aucun dégât.

Dans une déclaration à le Site Info, le directeur de l’Institut national de géophysique, Nasser Jabour, a confirmé que la secousse était de faible intensité et que son foyer avait été localisé à une profondeur de sept kilomètres.

Le directeur de l’Institut national de géophysique a ajouté que cette secousse n’avait pas été ressentie par les habitants de la région en raison de sa faible magnitude.

L’expert en sismologie a expliqué que ce type de secousse s’inscrit dans le cadre de l’activité sismique normale, qui contribue à libérer la pression tectonique.

À noter que l’enregistrement de telles secousses telluriques de faible intensité est un phénomène naturel qui ne doit pas susciter d’inquiétude. Il s’inscrit dans la dynamique géologique que connaissent, de temps à autre, certaines régions du Royaume.