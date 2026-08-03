Égypte : un séisme de magnitude 5,6 touche l’est du pays

Par LeSiteinfo avec MAP

Une secousse sismique d’une magnitude de 5,6 a frappé, lundi aux premières heures, l’est de l’Égypte, sans faire de victimes, indique un bilan préliminaire de l’Institut national d’astronomie et de géophysique égyptien.

Le tremblement de terre, ressenti par les habitants de la capitale, le Caire, et d’Alexandrie, ainsi que dans les régions s’étendant jusqu’à la frontière est du pays, s’est produit aux alentours de 03H00, heure locale (00H00 GMT), avec un épicentre localisé à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Suez.

De son côté, l’Institut géologique américain (USGS) a évalué l’intensité de ce séisme à 5,0.

Appelant les citoyens à la vigilance et à s’éloigner des bâtisses menaçant ruine, les autorités ont procédé à l’évacuation de trois familles d’un bâtiment sur le point de s’effondrer dans le nord du Caire, au moment où la chute d’un balcon a été signalée près de l’épicentre, à Suez.

A cet effet, le ministre égyptien de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a ordonné la mise en place d’un plan d’urgence à l’échelle nationale pour parer à toute éventualité, appelant les services de secours à hisser leur niveau de préparation au maximum.

Les séismes de forte intensité demeurent inhabituels en Égypte, où le plus meurtrier de l’histoire moderne du pays date d’octobre 1992, lorsqu’une secousse de magnitude 5,8 avait frappé Le Caire, faisant plus de 500 morts et des milliers de déplacés.