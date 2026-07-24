Météo au Maroc: les prévisions pour ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 25 juillet 2026:

– Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées sur l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques et le Souss.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines et les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasses sables par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas et les plaines atlantiques nord et centre et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/24°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à localement belle sur le Détroit, peu agitée au nord de Safi, agitée à forte ailleurs.

S.L.