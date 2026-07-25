Fatima Zahra Mansouri annonce l’adhésion de Fouzi Lekjaa et Khattat Yanja au PAM

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Fatima Zahra Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a officiellement annoncé, ce samedi 25 juillet 2026, l’adhésion de Fouzi Lekjaa et de Khattat Yanja aux rangs du parti, précisant qu’ils intégreront également son bureau politique.

La réaction de Mme Mansouri ne s’est pas fait attendre face aux applaudissements du public au moment de l’entrée de Fouzi Lekjaa et de Khattat Yanja dans la salle de conférence du Palais des Congrès de Salé. « J’avais l’habitude que les projecteurs soient braqués uniquement sur moi, mais maintenant Fouzi Lekjaa et Khattat Yanja m’ont volé la vedette », a-t-elle lancé, avant d’ajouter sur le ton de la plaisanterie : « Je ne vais pas leur pardonner ça. »

Fatima Zahra Mansouri a également révélé que de nouvelles compétences avaient rejoint les rangs du Parti Authenticité et Modernité ainsi que son bureau politique, affirmant que le « Tracteur » est prêt à s’imposer sur la scène politique lors des prochaines élections législatives.

La responsable a par ailleurs souligné que le programme électoral du PAM avait été élaboré à partir de l’écoute des citoyennes et des citoyens, et non sur la base de travaux réalisés par des cabinets d’études.

Enfin, Fatima Zahra Mansouri a appelé chacun à s’engager dans l’action politique plutôt que de se contenter de critiquer. « Il est facile de rester chez soi, de ne rien faire et de critiquer tout le monde », a-t-elle déclaré.