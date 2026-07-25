Casablanca : entrée en service des patrouilles intelligentes « Amane » et « Madar »

Par LeSiteinfo avec MAP

Les patrouilles intelligentes « Amane » et « Madar » sont entrées en service, samedi, au niveau de la Préfecture de police de Casablanca, dans le cadre de la stratégie de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) visant à moderniser ses moyens opérationnels et à renforcer l’efficacité des interventions sur le terrain.

Selon la DGSN, la patrouille intelligente « Amane » constitue un modèle innovant développé entièrement grâce aux compétences techniques et d’ingénierie de la DGSN. Ce véhicule est équipé d’un système intégré de surveillance visuelle reposant sur des caméras offrant une couverture à 360 degrés, reliées en temps réel à des applications de lecture automatique des plaques d’immatriculation ainsi qu’à une technologie de reconnaissance faciale.

Ce dispositif s’appuie sur des modèles avancés d’intelligence artificielle (IA) permettant d’effectuer des vérifications visuelles instantanées lors des patrouilles sur la voie publique. Il est directement connecté aux salles de commandement et de coordination ainsi qu’aux unités opérationnelles via un grand écran installé dans l’habitacle, ce qui lui permet de jouer un rôle central dans la régulation de la circulation et la lutte contre la criminalité.

La patrouille « Madar » a également été mise en service en tant que plateforme mobile de surveillance intelligente, transformant les véhicules ordinaires en unités de sécurité de haute technologie grâce aux mêmes algorithmes d’IA.

Cette plateforme est dotée d’un dispositif de feux d’urgence conçu au moyen de la technologie d’impression 3D, intégrant des caméras haute définition capables de détecter avec précision les mouvements des véhicules circulant simultanément sur six voies de circulation. Elle est également équipée d’une caméra panoramique centrale effectuant une rotation complète en moins de trois secondes afin d’assurer une couverture intégrale des angles morts, ainsi que d’un puissant système de signalisation lumineuse intégré derrière le pare-brise et dans le pare-chocs, garantissant une visibilité optimale lors des interventions.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, l’officier de police Abderrazak Safsafi, chef par intérim du Poste central de commandement et de la coordination (PCCC) à la Préfecture de police de Casablanca, a indiqué que les véhicules intelligents « Amane » et « Madar », développés dans le cadre d’un projet 100% marocain, constituent des solutions technologiques innovantes intégrant l’IA au service de la surveillance et du contrôle mobiles.

Il a souligné que la mise en service de ces deux plateformes s’inscrit dans les efforts visant à moderniser le parc des véhicules de police, à améliorer les services rendus aux citoyens et à renforcer l’efficacité de l’action sécuritaire.

Safsafi a expliqué que ces unités mobiles accompagnent les équipes déployées sur le terrain en assurant la collecte et l’analyse des données en temps réel ainsi qu’une réponse rapide aux différentes interventions, ajoutant que cette technologie contribue à renforcer la protection des personnes et des biens et à consolider le dispositif sécuritaire grâce à la modernisation des outils d’intervention et à leur adaptation aux exigences actuelles.

Les nouvelles patrouilles bénéficient d’une identité visuelle modernisée, d’un système de géolocalisation et d’un accès direct à la base de données centrale de la DGSN via un terminal embarqué.

L’entrée en service de ces véhicules intervient après l’achèvement des phases de développement, d’expérimentation sur le terrain et de formation des équipes appelées à les exploiter.

Le déploiement des patrouilles intelligentes « Amane » et « Madar », lancé à partir de cette semaine à Rabat et à Tanger, sera progressivement généralisé aux différentes villes du Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de la DGSN visant à intégrer les technologies les plus avancées dans l’action policière, à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et à renforcer la préparation des services de sécurité en perspective des grandes manifestations internationales que le Royaume accueillera, notamment la Coupe du monde 2030.

S.L.