Élections 2026 : le PAM mise sur six ministres pour renforcer ses chances

Dans une démarche qui témoigne d’une préparation précoce et méthodique aux prochaines élections législatives, prévues le 23 septembre 2026, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a annoncé avoir finalisé les listes de ses candidats dans l’ensemble des circonscriptions électorales à l’échelle nationale.

Dans ce contexte, Samir Koudar, membre du bureau politique et président de la commission chargée de superviser les élections, a affirmé, lors de son intervention à l’occasion des travaux de la 32e session du Conseil national du Parti Authenticité et Modernité, tenue au Palais des congrès de Salé, que le parti était parvenu à assurer une couverture complète des 92 circonscriptions électorales. Il a précisé que la sélection des candidats avait été effectuée sur la base de critères précis, axés sur la compétence, l’intégrité et la capacité à être compétitif sur le terrain, afin de mieux servir les citoyens et de garantir la pleine préparation du parti.

Koudar a également dévoilé les grandes lignes de la liste avec laquelle le parti entend se lancer dans la compétition électorale, dans le cadre d’une stratégie accordant une place centrale aux dirigeants exécutifs. Ainsi, six ministres expérimentés dans la gestion des affaires publiques ont été officiellement investis. Cette liste est conduite par la coordinatrice nationale du leadership collectif, Fatima Zahra Mansouri, aux côtés d’Abdelatif Ouahbi, Mohamed Mehdi Bensaid, Azzedine El Midaoui, Adib Benbrahim et Hicham Sabri. Un choix qui traduit clairement la volonté du parti de s’appuyer sur ses compétences ministérielles pour renforcer ses chances de se hisser en tête des résultats électoraux.

L’orientation du parti ne s’est toutefois pas limitée aux responsables gouvernementaux. Elle vient également couronner un long processus organisationnel piloté par la commission nationale des élections. Samir Koudar a expliqué que cette commission avait travaillé selon une approche participative, en se rendant dans les différentes régions et provinces afin d’examiner les candidatures de près. Il a indiqué qu’elle avait tenu 17 réunions officielles, marquées par des débats francs et responsables, qui se sont prolongés pendant de longues heures afin de trancher les différends et de faire prévaloir l’intérêt supérieur du parti. Il a également salué le rôle central et le soutien important apportés par Fouzi Lekjaa, ainsi que le suivi minutieux assuré par Fatima Zahra Mansouri de l’ensemble du processus.

Dans l’élaboration de ses listes électorales, le PAM a par ailleurs veillé à consacrer le principe du renouvellement des élites et à renforcer la présence des femmes. Sept femmes ont ainsi été investies à la tête de circonscriptions électorales locales, dans le but de consolider la place des femmes dans les postes de décision politique et dans la représentation parlementaire.