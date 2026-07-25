CAN féminine : Jorge Vilda promet des Lionnes « engagées jusqu’au bout » pour rendre les Marocains fiers

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda, a souligné que ses joueuses aborderont la Coupe d’Afrique des Nations féminine, dont le coup d’envoi sera donné dimanche, avec une détermination totale, animées par la volonté de répondre aux attentes du public marocain.

« Nos Lionnes donneront tout sur le terrain. Elles se battront jusqu’au bout, avec engagement et détermination. Personne ne pourra leur reprocher un manque d’investissement. Nous ferons tout notre possible pour rendre les Marocains fiers de leur équipe nationale », a affirmé Vilda dans un entretien à la MAP à la veille de cette compétition qui se poursuivra jusqu’au 16 août à Rabat et Casablanca.

Pour le technicien espagnol, cette CAN revêt une importance particulière puisqu’elle ouvre également les portes de la Coupe du monde féminine prévue l’été prochain au Brésil.

L’objectif est clairement défini : atteindre les demi-finales afin de décrocher une qualification directe pour le Mondial. « Ensuite, nous verrons jusqu’où nous pourrons aller », a-t-il expliqué, tout en insistant sur la nécessité de rester concentré sur le premier rendez-vous face au Kenya et de progresser » étape par étape ».

Après trois saisons à la tête des Lionnes de l’Atlas, Jorge Vilda a estimé que la sélection a franchi un palier significatif. Plus d’une centaine de joueuses ont été observées lors des rassemblements FIFA et des stages, avant de retenir un groupe de 26 internationales.

Ce travail, a-t-il dit, a permis d’élargir progressivement le vivier national et de renforcer la concurrence au sein de l’équipe.

L’ancien sélectionneur de l’Espagne explique avoir orienté son travail vers une plus grande solidité défensive, tout en développant les capacités offensives de l’équipe afin de produire un football plus séduisant et créatif.

Au-delà des aspects tactiques, il insiste sur l’importance de l’état d’esprit, de la compétitivité et de l’engagement des joueuses, qui constituent, selon lui, les fondements de la progression réalisée ces dernières années.

Jouer à domicile ne constitue pas une pression supplémentaire, mais plutôt une source de motivation, a, par ailleurs, fait noter Vilda.

Pour le champion du monde avec l’équipe espagnole féminine, les attentes du public témoignent de la confiance placée dans cette équipe, se réjouissant de pouvoir évoluer devant les supporters marocains, auxquels les Lionnes souhaitent offrir des prestations à la hauteur des ambitions nationales.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN féminine aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya.