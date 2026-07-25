L’Ordre des avocats de Rabat active le mécanisme de redistribution du compte « Takaful »

Lors d’une réunion extraordinaire tenue hier, vendredi, à son siège au sein de la Cour d’appel de Rabat, le Conseil de l’Ordre des avocats de Rabat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de la section III, chapitre III, du règlement du compte de solidarité (Takaful) de l’Ordre.

Ces dispositions concernent la distribution des excédents financiers restants après le règlement des cotisations d’assurance maladie de base et complémentaire pour l’ensemble des avocats inscrits au barreau.

Selon une circulaire émanant du bureau du Bâtonnier Aziz Rouibah (n° 2026/58), consultée par Le Site Info, la distribution de ces montants s’effectuera dans le respect des dispositions prévues par le chapitre IV dudit règlement.

D’après ce même document, le Conseil de l’Ordre des avocats de Rabat a également décidé de l’application immédiate de cette décision à compter de la date de la réunion, tout en fixant la date du 1er août pour la remise des chèques aux avocates et avocats bénéficiaires, directement au siège de l’Ordre.

Cette décision intervient au terme de discussions approfondies, marquées par la transparence, le sens des responsabilités et le respect des engagements pris par l’Ordre des avocats de Rabat — Bâtonnier et Conseil — depuis le début de cet exercice, ainsi qu’après une évaluation minutieuse et détaillée des ressources du compte de solidarité.