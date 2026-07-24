Maroc : près de 9,4 millions de touristes accueillis à fin juin

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de visiteurs reçus aux postes frontières du Maroc a voisiné les 9,4 millions de personnes à fin juin 2026, en progression de 6% en glissement annuel, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette performance recouvre une hausse des arrivées des marchés français (+9%), allemand (+14%), belge (+9%), hollandais (+10%), italien (+6%), polonais (+32%), britannique (+4%) et américain (+9%), fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Ladite note indique que le secteur du tourisme a entamé cette année avec une performance de sa valeur ajoutée de +8,1% au T1-2026, après une consolidation de 8,7% un an passé. Les principaux indicateurs du secteur du tourisme indiquent une poursuite de l’évolution favorable de l’activité du secteur au cours des mois à venir.

Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, elles se sont accrues de 9% à fin mai dernier, après une hausse de 12,4% un an plus tôt.

Cette progression s’explique par les performances enregistrées notamment par les destinations de Marrakech (+10%), Agadir (+13%), Casablanca (+12%), Ouarzazate (+24%), Rabat (+18%), Tanger (+8%), Fès (+7%), Essaouira (+6%), Errachidia (+8%) et Al Haouz (+4%).

Les recettes voyages ont avoisiné, quant à elles, 53,8 milliards de dirhams, en amélioration de 14,6% par rapport à fin mai 2025.

S.L.