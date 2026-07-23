La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges jeudi sur une note positive, son indice phare, le MASI, progressant de 0,13% à 17.741,21 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,18% à 1.313,84 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, évoluait de 0,02% à 1.265,66pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, gagnait 0,47% à 1 .56,50 pts.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,23%.