Casablanca : un observatoire tire la sonnette d’alarme sur la sécurité dans plusieurs snacks

L’Observatoire marocain de la protection du consommateur a mis en garde contre certaines pratiques observées dans plusieurs établissements de restauration rapide à Casablanca, pointant du doigt des conditions susceptibles de compromettre la sécurité des clients et des employés.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l’Observatoire indique avoir constaté la présence de plusieurs bouteilles de gaz stockées dans les espaces arrière de certains snacks situés au centre de la métropole. Une situation qui, selon l’organisme, soulève de légitimes interrogations quant au respect des normes de sécurité et des mesures de prévention contre les risques d’incendie.

L’organisme appelle ainsi les autorités et les services compétents à effectuer des inspections sur le terrain afin de vérifier la conformité de ces établissements avec les dispositions légales et réglementaires encadrant le stockage et l’utilisation des bouteilles de gaz dans les locaux commerciaux, dans le but de protéger les consommateurs, les salariés et les passants.

L’Observatoire marocain de la protection du consommateur rappelle enfin que la sécurité ne relève pas d’un simple choix, mais constitue une responsabilité à la fois légale et morale. Il souligne que toute négligence en la matière est susceptible d’entraîner de graves conséquences.

D.Y