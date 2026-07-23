La Bourse de Casablanca termine dans le rouge ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,29% à 17.667,1 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,43% à 1 305,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,36% à 1.260,91 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a avancé de 0,04% à 1.749,04 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,18% à 17.004,27 pts et de 0,23% à 15.231,28 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sylviculture et papier » (-1,92%), « Société de financement et autres activités financières » (-1,25%) et « Services de transport » (-1,15%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Chimie » (+3,11%), « Loisirs et hôtels » (+2,96%) et « Boissons » (+2,41%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 174,1 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa bank (37,6 MDH), Managem (18,31 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (13,43 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.013,65 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-4,59% à 6.010 DH), Fenie Brossette (-3,05% à 270 DH), Jet Contractors (-2,94% à 1.980 DH), Med Paper (-1,92% à 25,5 DH) et CDM (-1,91% à 950,5 DH).

Contre-tendance, M2M Group (+6,92% à 384,9 DH), SNEP (+3,59% à 314,9 DH), Société des Boissons du Maroc (+3,13% à 2.074 DH), Balima (+3,09% à 200 DH) et Risma (+2,96% à 318,15 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.