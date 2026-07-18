Météo Maroc : vague de chaleur de samedi à lundi dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur est attendue dans plusieurs provinces du Royaume, de samedi à lundi, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Avec des températures oscillant entre 44 et 46 °C, cette vague de chaleur concernera les provinces de Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Zagora et Boujdour.

Le même phénomène, avec des températures entre 40 et 44 °C est prévu dans les provinces de Taza, Taroudant, Tinghir, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, El Kalaa des Sraghna, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Beni Mellal, Boulemane et Guercif.

Durant la même période des températures allant de 38 à 40 °C toucheront Essaouira.