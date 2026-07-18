Maroc
Les prix des tomates reculent légèrement dans les marchés de Casablanca
Les prix des tomates ont enregistré, ce samedi matin, une légère baisse dans la plupart des marchés de Casablanca, une évolution qui n’a toutefois pas suffi à apaiser le mécontentement des consommateurs.
Selon les constatations de Siteinfo dans plusieurs marchés de la métropole, le kilogramme de tomates est vendu à 3 dirhams. Un prix que de nombreux citoyens jugent encore élevé par rapport aux niveaux observés lors des périodes précédentes.
Interrogé par Siteinfo, un professionnel du secteur a indiqué que la hausse des températures devrait favoriser une nouvelle baisse des prix dans les prochains jours.
Il a également souligné que les prix des légumes ont récemment connu un léger recul, sous l’effet de l’augmentation des températures.
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