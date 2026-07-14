Al Hoceima retrouve tout son éclat en pleine saison estivale

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec la hausse des températures et l’arrivée massive des estivants, la ville d’Al Hoceima retrouve son éclat singulier, attirant familles et visiteurs en quête de détente au bord de la Méditerranée, dans un cadre naturel d’une rare beauté.

Dès les premières heures de la journée, les plages de Quemado, Sfiha et Tala Youssef connaissent une affluence soutenue. Des vagues de vacanciers affluent de différentes villes du Royaume, rejoints par de nombreux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, fidèles à leur rendez-vous estival dans leur région d’origine.

Dans des déclarations recueillies par la MAP, plusieurs visiteurs ont souligné que les plages d’Al Hoceima se distinguent par la limpidité de leurs eaux et la beauté de leurs paysages, ainsi que par leur quiétude comparativement à d’autres destinations balnéaires.

« Se baigner ici est un véritable plaisir. L’eau est claire et l’environnement procure une sensation de sérénité », confie un vacancier, tandis qu’un autre affirme que « la ville est devenue une destination annuelle pour sa famille en raison de son atmosphère sûre et reposante ».

Au-delà de la baignade, de nombreux estivants s’adonnent à diverses activités nautiques, notamment des excursions en bateau dans la baie d’Al Hoceima, la plongée sous-marine et l’exploration des formations rocheuses caractéristiques du littoral.

Ces activités permettent de découvrir la richesse du Parc national d’Al Hoceima, reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle et considéré comme l’un des principaux atouts écologiques et touristiques de la région.

Cette dynamique touristique se répercute positivement sur l’économie locale. Les établissements hôteliers, maisons d’hôtes et appartements meublés affichent des taux d’occupation élevés durant la saison estivale. Parallèlement, restaurants, cafés, commerces et marchés traditionnels enregistrent une affluence accrue, contribuant à la relance de l’activité commerciale et à l’amélioration des revenus de nombreux professionnels.

Dans ce contexte, le délégué provincial du tourisme à Al Hoceima, Abdelali Rahmani, a indiqué que les autorités locales, sous la supervision du gouverneur de la province, ont tenu plusieurs réunions en amont afin d’assurer une préparation optimale de la saison estivale, notamment en ce qui concerne l’accueil des estivants.

Il a précisé que la décision provinciale marquant l’ouverture de la saison estivale prévoit un ensemble de mesures visant à organiser les plages autorisées à la baignade, encadrer les activités commerciales saisonnières et garantir des conditions d’accueil adéquates pour les visiteurs.

Des commissions locales ont également été mises en place, en coordination avec les différents services concernés, pour veiller à la bonne application de ces dispositions tout au long de l’été.

Pour les acteurs des secteurs commercial, touristique et des loisirs nautiques, la saison estivale constitue la période la plus importante de l’année. Ils estiment toutefois que la pérennité de cette dynamique reste tributaire de l’amélioration continue de la qualité des services et du développement des infrastructures touristiques, afin de répondre à l’augmentation du nombre de visiteurs.

Sur le plan environnemental, la préservation de la propreté des plages et la protection des écosystèmes naturels s’imposent comme des priorités. Les autorités intensifient ainsi les campagnes de sensibilisation à destination des estivants, encourageant des comportements responsables pour préserver la beauté du littoral et garantir sa durabilité.

Dans le même esprit, les autorités locales poursuivent, en coordination avec les différents intervenants, la mise en œuvre de mesures saisonnières, notamment le renforcement des services de propreté, la sécurisation des plages grâce aux équipes de secours, l’installation de signalisation adéquate et l’organisation de la circulation.

Chaque été, Al Hoceima attire un nombre croissant de visiteurs grâce à la diversité de ses plages, sableuses et rocheuses, à la richesse de son patrimoine naturel et culturel, ainsi qu’à sa situation privilégiée sur la côte méditerranéenne, formant un croissant ouvert sur l’une des plus belles baies du monde.

Entre la mer d’un bleu éclatant, le ciel limpide et les montagnes surplombant le littoral, notamment au niveau du parc national, Al Hoceima confirme ainsi sa place parmi les destinations balnéaires les plus prisées du Royaume, offrant à ses visiteurs une expérience alliant détente, nature et hospitalité.