Fausses déclarations sur l’Afrique : Mohamed Saad Berrada met les choses au clair

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, est monté au créneau pour démentir les déclarations qui lui ont été attribuées par plusieurs sites d’information et pages sur les réseaux sociaux au sujet de la représentation du Maroc en Afrique.

Ces publications lui prêtaient notamment les propos suivants : « Le Maroc ne représente pas l’Afrique », « la sélection nationale représente uniquement le Maroc et non l’Afrique » ou encore « le Maroc n’a pas besoin du soutien de l’Afrique ».

Dans une mise au point, le ministre a catégoriquement rejeté ces affirmations, les qualifiant de « totalement infondées et dénuées de tout fondement ». Il a assuré n’avoir jamais fait de déclaration sur ce sujet, précisant que les citations relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias « ne reflètent ni ses positions ni celles du Royaume du Maroc ».

Mohamed Saad Berrada a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement du Royaume à son appartenance africaine. Il a rappelé que les liens historiques, humains et culturels qui unissent le Maroc aux autres pays du continent constituent l’un des fondements de la politique du Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Enfin, le ministre a appelé les médias ainsi que les administrateurs des pages sur les réseaux sociaux à faire preuve de vigilance et à vérifier l’exactitude des informations avant leur publication ou leur diffusion. Il a également indiqué qu’il se réservait le droit d’engager les procédures judiciaires appropriées contre toute personne diffusant ou relayant de fausses informations ou lui attribuant des déclarations qu’il n’a jamais tenues.

D.Y