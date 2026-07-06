Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mardi 7 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 07 juillet, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°C ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Tangérois et près des côtes sud et centre et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, entre Cap Spartel et Casablanca et entre Agadir et Aglou et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L