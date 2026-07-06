«LIVE FROM JAZZA» : Horizon Press lance son nouveau rendez-vous à Jazzablanca

À l’occasion du festival Jazzablanca, Horizon Press lance un nouveau rendez-vous baptisé « LIVE FROM JAZZA ». Pour ce premier épisode, enregistré au cœur du festival, juste devant la scène principale, Said Lahlou, directeur de production à Horizon Press, reçoit deux invités aux parcours complémentaires : Faiçal Tadlaoui, entrepreneur et musicien, ainsi que Marwane Fachane, directeur général de la Fondation Hiba.

Dans une ambiance conviviale, les échanges portent sur la scène culturelle marocaine, les passerelles entre entrepreneuriat, musique et création artistique, ainsi que sur le rôle des festivals dans le développement de l’écosystème culturel. Une première émission qui plonge les spectateurs dans les coulisses de Jazzablanca, au plus près de l’événement et de ses acteurs.