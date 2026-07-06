Horizon Press dévoile le deuxième épisode de « LIVE FROM JAZZA »

Après un premier épisode remarqué, « LIVE FROM JAZZA » poursuit son immersion au cœur de Jazzablanca avec un deuxième numéro enregistré juste devant la scène du festival.

À cette occasion, Said Lahlou, directeur de production à Horizon Press, reçoit Hicham Bennani, directeur des rédactions du groupe Horizon Press, et Ayoub Koutar, CEO de Wanaut. Ensemble, ils échangent sur les liens entre médias, innovation et culture, tout en revenant sur la place grandissante des événements culturels dans le développement des industries créatives au Maroc.

Tournée dans l’ambiance unique de Jazzablanca, cette nouvelle émission propose une conversation mêlant regards journalistiques, vision entrepreneuriale et passion pour la culture, confirmant l’ambition de « LIVE FROM JAZZA » de mettre en lumière les personnalités qui façonnent l’écosystème créatif marocain.