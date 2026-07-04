Météo Maroc: temps chaud et fortes pluies ce samedi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 04 juillet, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps chaud sur l’est et le sud des provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Ondées ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines et par endroits sur le sud-est et le nord-est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes, les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur l’Atlas, les plaines centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/33°C sur Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces du Sud et de 19/25°C ailleurs.

– Températures en baisse sur les plaines nord et centre et le nord des province sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerrané, le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L