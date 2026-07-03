Météo au Maroc: il fera chaud ce vendredi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 03 juillet, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps chaud sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Sud-est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur les plaines intérieures centre, le Sud-est, l’Atlas et l’Est des provinces sud.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, et modérées par endroits sur l’Atlas, la vallée de Moulouya, le Sud-est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 28/32°C sur Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sud et de 19/24°C ailleurs.

– Température en légère baisse sur le Tangérois et l’extrême sud et en hausse ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L