Les prix du poulet poursuivent leur dégringolade

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Les prix du poulet poursuivent leur baisse dans les marchés de gros. Ce jeudi matin, le prix du kilogramme était de neuf dirhams. Dans les points de vente au détail, les prix oscillent entre 12 et 14 dirhams.

Interrogé par Le Site info, un professionnel du secteur a expliqué que cette baisse est principalement due à la baisse de la demande.

Concernant les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles le poulet vendu actuellement ne serait pas en bon état sanitaire, notre source a catégoriquement démenti ces informations.

De son côté, Khalid Rabti, responsable au sein de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, avait déjà expliqué à Le Site info que cette baisse des prix est habituelle après l’Aïd al-Adha.

Il a précisé que le recul des prix est particulièrement marqué cette année en raison d’une production plus importante que les années précédentes.

Selon lui, la production avicole au Maroc est en constante augmentation d’une année à l’autre. Cette baisse des prix entraîne toutefois des pertes pour les producteurs, ce qui pourrait affecter leur capacité à poursuivre leur activité et avoir des répercussions sur la production.

S.L.