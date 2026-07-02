Conseil de gouvernement: nominations à de hautes fonctions à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Yahia Oukach a été nommé directeur de l’Emploi, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au niveau du ministère délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mohamed Amine Lahrach a été nommé directeur général de la Transition numérique.

S.L.