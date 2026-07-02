Alerte météo: la vague de chaleur se poursuit au Maroc, les villes concernées

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur, des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume à partir de ce jeudi, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 41 et 46°C concernerait, de jeudi à dimanche, les provinces de Kénitra, Taounate, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, Youssoufia, Rehamna, El Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Marrakech, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Aousserd et de Oued Ed-Dahab.

Durant la même période, des températures comprises entre 38 et 41°C sont attendues dans les provinces de Larache, Salé, Rabat, Skhirate-Temara, Nouaceur, Casablanca, Mohammadia, Berrechid, Benslimane, Mediouna, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Ouezzane, Khénifra, Béni Mellal, El Hajeb, Ifrane et de Sefrou, précise la DGM.

Par ailleurs, des averses orageuses (15-25mm) avec grêle et rafales de vent sous orages devraient toucher jeudi de 13h00 à 23h00 les provinces de Chichaoua et de Taroudant.

S.L.