Affaire «Escobar du Sahara» : nouvelle décision de la Cour d’Appel

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, jeudi, de reporter l’examen de l’affaire «Escobar du Sahara», dans laquelle sont poursuivis Saïd Naciri, l’ancien président du Wydad de Casablanca, et Abdenbi Bioui, l’ancien président de la région de l’Oriental. La prochaine audience a été fixée au jeudi 26 février courant.

Ce jeudi, la cour a entendu l’ensemble des accusés impliqués dans cette affaire, dont Saïd Naciri, ainsi que plusieurs témoins.

Le tribunal a décidé de poursuivre l’examen du dossier la semaine prochaine afin de continuer l’audition des autres parties et de suivre les développements de cette affaire, qui suscite un large intérêt.

Saïd Naciri et Abdenbi Bioui sont poursuivis pour avoir falsifié un document officiel en fabriquant de faux accords et en les utilisant, avoir pris part à des accords liés à la détention et au trafic de stupéfiants, ainsi que pour s’être rendus coupables de fraude et tentative de fraude. Ils sont également poursuivis pour exploitation de l’influence, pour avoir contraint des tiers à fournir de fausses déclarations sous la menace, pour recel de biens issus d’un délit, pour falsification de chèques et usage de documents falsifiés, et enfin pour avoir exercé un acte arbitraire portant atteinte à la liberté individuelle dans le but de satisfaire des intérêts personnels.

H.M.