Affaire Naciri-Bioui : la dernière décision du tribunal

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce jeudi, de reporter au 11 décembre l’examen de l’affaire impliquant l’ancien président du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri, et l’ex-président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui.

Comme indiqué par Le Site info, l’audience du jour a été marquée par la présentation, par Me Hanan Allam et Me Issam Essamri, de leurs mandats pour se constituer partie civile au nom de l’accusé Haj Ahmed Benbrahim.

Saïd Naciri et Abdenbi Bioui sont poursuivis pour avoir falsifié un document officiel en fabriquant de faux accords et en les utilisant, avoir pris part à des accords liés à la détention et au trafic de stupéfiants, ainsi que pour s’être rendus coupables de fraude et tentative de fraude. Ils sont également poursuivis pour exploitation de l’influence, pour avoir contraint des tiers à fournir de fausses déclarations sous la menace, pour recel de biens issus d’un délit, pour falsification de chèques et usage de documents falsifiés, et enfin pour avoir exercé un acte arbitraire portant atteinte à la liberté individuelle dans le but de satisfaire des intérêts personnels.

H.M.