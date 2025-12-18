Affaire «Escobar du désert» : nouvelle décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Casablanca a poursuivi, ce jeudi, l’audition des accusés impliqués dans l’affaire «Escobar du Sahara», dans laquelle sont poursuivis Saïd Naciri, l’ancien président du Wydad de Casablanca, et Abdenbi Bioui, l’ancien président de la région de l’Oriental.

Lors de l’audience, la défense de la notaire poursuivie en état de détention a plaidé l’acquittement de sa cliente, invoquant l’absence des éléments matériel et moral constitutifs du délit de falsification de procès-verbaux.

Pour rappel, la Cour d’appel de Casablanca a décidé de reporter l’examen de cette affaire à la semaine prochaine, afin de poursuivre l’audition des autres parties et de suivre l’évolution de ce dossier, qui suscite un large intérêt de l’opinion publique.

K.Z.