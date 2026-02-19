Météo Maroc : temps assez froid ce vendredi 20 février 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 20 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie.

– Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques Nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur les côtes centre, le Sud des provinces sahariennes et le Sud-est.

– Chasse-sables sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, 02/04°C le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/20°C localement sur le Sud, de 12/17°C sur le reste des provinces Sud, le Sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur le Sud-est et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et localement et agitée à forte entre Tanger et TanTan.