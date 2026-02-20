Moulay Bousselham : un nid-de-poule provoque un terrible accident

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin sur la route régionale n°27, reliant Moulay Bousselham à Souk El Arbaa,

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’accident a été provoqué par un profond nid-de-poule, précisant qu’une voiture légère s’est renversée en voulant l’éviter. «Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule avant que l’accident ne se produise. Grièvement blessé, il a été évacué en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires», précise-t-on.

Par ailleurs, les services de la Gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et sont intervenus pour fluidifier le trafic, perturbé par l’accident. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.