Ramadan: la hausse des prix des œufs fait réagir la Toile

Les prix des œufs ont enregistré une hausse dans plusieurs marchés du Maroc, atteignant jusqu’à 1,50 dirham l’unité. Cette flambée intervient au moment où la demande s’accroît en raison du mois de Ramadan.

De nombreux consommateurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et dénoncé l’impact de cette hausse sur leur budget, d’autant que l’œuf reste un produit de première nécessité, largement consommé par les familles pendant le mois sacré.

Face à cette situation, l’association de protection des droits des consommateurs a réclamé l’ouverture d’une enquête suite à cette hausse des prix. Elle a également appelé à faciliter l’importation et à réduire les droits de douane pour stimuler la concurrence locale.

D.Y