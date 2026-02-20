Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé jeudi à Rabat l’adoption d’une nouvelle formule de soutien aux entreprises de presse. Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des nouveautés relatives à l’autorégulation de la presse et à l’examen de la situation générale du secteur, le ministre a précisé que son Département et le ministère de l’Économie et des Finances ont adopté une décision conjointe permettant de revenir à l’ancienne formule de soutien, tout en allouant une enveloppe budgétaire plus conséquente à cet effet.

Bensaid a attribué le retard dans la mise en œuvre de cette décision au fait que certaines petites et moyennes entreprises n’ont pas suivi la procédure, « contrairement aux grandes entreprises qui ont déjà déposé leurs dossiers ».

Dans le même contexte, le ministre a annoncé l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition légale accordant aux journalistes des droits élargis relatifs au droit moral sur leurs articles, précisant qu’une enveloppe d’environ 30 millions de dirhams a été allouée au titre des droits moraux.

Il a précisé que les entreprises de presse détenant les droits d’auteur bénéficieront de 30% de ce montant, soulignant que ces sommes ne constituent pas une rémunération, mais un « droit » visant à renforcer la situation socio-profesionnelle des journalistes.

Le ministre a appelé les entreprises et les journalistes à adhérer au Bureau marocain du droit d’auteur et des droits voisins afin de leur permettre de percevoir ces droits et d’en bénéficier.

