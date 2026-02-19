Ligue Europa : El Ouahdi guide Genk vers la victoire à Zagreb (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Zakaria El Ouahdi a été le grand artisan de la victoire de Genk sur la pelouse du Dinamo Zagreb (3-1), en barrage aller de la UEFA Europa League, inscrivant un doublé décisif et s’illustrant comme l’homme du match, jeudi soir.

Dès l’entame, Genk a affiché ses intentions. Bryan Heynen a ouvert le score de la tête à la 15è minute, avant qu’El Ouahdi ne double la mise six minutes plus tard. Bien placé dans la surface, le latéral marocain a repris un ballon repoussé pour ajuster le gardien d’une frappe dans l’axe du but, concrétisant la domination des visiteurs.

Les Croates ont réagi avant la pause par Dion Beljo, servi par Fran Topic, qui a réduit l’écart d’une frappe à bout portant (44e, 1-2).

Au retour des vestiaires, le Dinamo Zagreb a tenté d’imposer un jeu plus patient, multipliant les séquences de passes courtes et les centres, mais s’est heurté à une défense bien organisée et à un Tobias Lawal vigilant.

Alors que les locaux poussaient en fin de rencontre, El Ouahdi a scellé le sort du match dans le temps additionnel. Lancé idéalement, il s’est présenté seul face au gardien et a conclu avec sang-froid d’un tir précis dans le coin gauche (90+4, 1-3), scellant le succès belge.