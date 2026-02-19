Grave accident de la route à Chtouka Aït Baha

Douze personnes ont été blessées, dont une dans un état critique, dans un grave accident de la circulation survenu ce jeudi dans la province de Chtouka Aït Baha.

La collision, particulièrement violente, s’est produite sur la route reliant la commune de Belfaa à la zone d’Aït Amr, impliquant un véhicule utilitaire de type pick-up et une voiture assurant le transport de salariés.

Selon les informations obtenues par le Site Info, l’accident a fait 12 blessés, présentant des blessures de gravité variable, dont un cas jugé critique, nécessitant une intervention médicale et sécuritaire urgente.

Les éléments de la Gendarmerie royale et de la Protection civile sont rapidement intervenus sur les lieux. Les équipes de secours ont procédé au transfert des victimes vers l’hôpital afin qu’elles reçoivent les soins nécessaires, tandis que les forces de l’ordre ont sécurisé la circulation et dégagé les débris de la collision pour rétablir le trafic.

Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident et d’établir les responsabilités légales, alors que de nombreuses voix appellent à renforcer les conditions de sécurité routière sur ces axes essentiels

D.Y