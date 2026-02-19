Les prix du poulet grimpent à 18 dirhams le kilo à Casablanca

Les prix du poulet ont connu une hausse notable au premier jour du mois sacré de Ramadan, après être restés stables pendant plusieurs semaines.

Un professionnel du secteur a confirmé, lors d’un entretien téléphonique avec le Site Info, que les prix du poulet sur les marchés de la ville de Casablanca ont de nouveau augmenté, enregistrant une hausse de quatre dirhams pour atteindre 18 dirhams le kilogramme.

La même source a précisé que le prix du poulet chez les détaillants spécialisés (« rriyacha ») s’élevait, ce mercredi matin, à 18 dirhams le kilo.

Selon ce professionnel, les prix du poulet ont augmenté dans la plupart des villes marocaines, en raison de plusieurs facteurs, notamment les récentes variations climatiques qu’a connues le pays.

Il a ajouté que cette hausse des prix, dès le premier jour de Ramadan, a perturbé de nombreuses familles marocaines.