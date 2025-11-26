Zakaria El Ouahdi nommé Lion Belge 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Zakaria El Ouahdi a été nommé Lion Belge 2025, un titre qui récompense le meilleur joueur d’origine maghrébine évoluant dans la Pro League belge, a annoncé son club le Racing Genk.

El Ouahdi (23 ans) a récolté 40,5% des suffrages au moment où son compatriote de l’Union Saint-Gilloise, Sofiane Boufal a recueilli 12,7% des votes.

La saison dernière, Zakaria El Ouahdi s’est rendu indispensable à Genk où il a joué 40 matchs (8 buts, 2 assists). Depuis le début de l’exercice actuel, l’international marocain a cumulé 12 matchs (4 buts, 1 assist) mais n’a plus joué depuis le mois de septembre en raison d’une blessure à l’épaule.

